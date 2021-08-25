/647080/التعليم-العالي-تمد-المرحلة-الأولى-لتنسيق-الثانوية-للقبول-بالجامعات-حتى-مساء-غد-الخميس

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ،للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري ، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مد التعليم العالي للتنسيق

التنسيق

ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الخميس.

وأوضح واوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طوال فترة التنسيق.

الاجراءات الاحترازية

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

وكانت قد بدأت أولي مراحل التنسيق لدخول الجامعات يوم السبت الماضي ، بنسبة 88.4% لشعبة علمي علوم، و 80% لشعبة الرياضة، و65% لشعبة الادبي ، ومن الكقرر أن تستمر حتي 25 من أغسطس الجاري.

وكانت الوزارة وضعت ، الخطوات التي يجب أن اتباعها لتسجيل رغباته والتي تبلغ 75 رغبة من خلال الموقع الالكتروني :

- يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به .

- ثم يقوم الطالب تسجيل رغباته طبقا لاختياراته.

-يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص بالنسبه لشعبته أوبالكليات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يريد الدخول إليها عن طبقا للتوزيع الجغرافي.

-وتنقسم الكليات المقرر ان يلتحق بها الطالب إلى ثلاث مجموعات.

- على الطالب اختيار الكليات التي تقع فى النطاق الجغراقي التابع له واداراته التعليمية.

-ويستطيع الطالب الانتقال بين عدد من التخصصات المختلفة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة .

- بعدالانتهاء من إدخال رغباته كاملة والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

ويعطي البرنامج إيصال برقم محددخاص بالطالب

يستطيع الطالب حفظ نسخة من رغباته للرجوع إليها وقت الحاجة.

يمكن للطالب تعديل رغباتك عدة مرات.