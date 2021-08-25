/647072/فيلم-ريتسا-يشارك-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي.

دوت الخليج يكشف مشاركة ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

نشر الفيشاوي صورة له من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا و الخبر السعيد ان الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021”.

من المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.

أحمد الفيشاوي يثير غضب الجمهور

وأثار الفيشاوي غضب متابعيه مرخرا من خلال فيديو لمحمد رمضان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات، ظهر فيه رمضان أثناء جول له بحمام السباحة ووأرفق الفيشاوي أغنية «أنا مش عارفني» على الفيديو، دون كتابة أي تعليق.

وبعد نشر الفيديو بدقائق شن متابعي الفيشاوي هجوما حادا عليه عن طريق خاصية التعليقات التي أتت على النحو التالي: “ماتشتغل على نفسك أحسن ما تشغل نفسك بغيرك أوي كدا"، و"نمبر وان عامل لك عقدة" و"أعداء النجاح بقا"، و"يا فيشاوي ما تركز في حالك وتسيبك منه عشان بقى باين إنك محروق منه".