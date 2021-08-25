/647067/ابراهيم-حمدتو-أول-رياضي-يظهر-بشخصية-أنيمي-في-بارالمبياد-طوكيو-صور

شهدت مباراة بطل مصر في تنس الطاولة إبراهيم حمدتو، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثل في دورات الألعاب البارالمبية السابقة، حيث تواجدت جميع المصورين لمتابعة حمدتو.

وأصبح ابراهيم حمدتو الأسطورة البارالمبية المصرية، أول رياضي مصري يظهر كشخصية أنيمي بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ ، الدمية سوميتي.

تلقي إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب الوطنى خسارة لتنس الطاولة، من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة فردي رجال، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر أيمن الزتاتى لاعب المنتخب الوطنى فى تنس الطاولة، من بطل ألمانيا بنتيجة 3-0 فى أولى مباريته ضمن منافسات المجموعات فى تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية .

وودع زياد كحيل لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة بزمن قدره 3:04:85.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون ٨ ألعاب مختلفة وهى" رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات".

البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.