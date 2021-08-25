«مكنش له أعداء ولا مشاكل مع حد ».. صديق حلاق إمبابة يكشف تفاصيل الجريمة لـ«دوت الخليج»

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الجريمة

قال صديق الضحية المقرب«محمد» صاحب الـ29 عامًا:« أن الحاج أحمد شخصية فى غاية الاحترام ولا يوجد شخص يختلف على ذلك، ودائماً كان يحاول مساعدة الكبير والصغير فى أى وقت، وكان يقوم بعمل جمعيات لمساعدة الأشخاص المقبلين على الزواج أو لوجود أزمة مالية أو لغير ذلك من أسباب.

بسبب جمعية

واكمل صديق الضحية«محمد» فى تصريح خاص لـ«دوت الخليج»:« أن الحاج أحمد قام بالجمعية الآخيرة واعطاها لشقيقة الأسم الأول، وكان سبب قتل أخيه له، كما أكد أن جميع عائلة المجني عليه معروفة بالإحترام الدائم والهدوء والإلتزام.

وأكمل صديق الضحية:« مكنش له أعداء ولا يقوم بأي مشاكل مع أى حد .. وكان على طول ملتزم بالصلاة والعمل فى صالون الحلاقة».

صدمة كبيرة

و أضاف «أحمد»، أن جميع أهالي المنطقة يشعرون بالصدمة الكبيرة، لما حدث وكان الضحية متغيب عن المكان لمدة ثلاتة أيام، ومنذ ذلك الحين بدء أهل الضحية يبحثون عنه فى كل مكان بالمستشفيات، ولكن بعد البحث عنه وجدوا رجله في صندوق قمامة في سوق إمبابة، وكانت الصدمة فى عيون أسرة المجني عليه، والمنطقة لأن الحاج أحمد كان دائما بعيد عن المشاكل والكل كان يشهد له بالاحترام من الكبير إلى الصغير».

كما أشار«محمد»:« إلى أنه لا يعرف أى مشاكل بين الضحية وأخوه الأكبر ، وكان لا يظهر ذلك لأن المعاملة بين الأخين كانت طبيعية بدون أى مشاكل».

جدير بالذكر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم، فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على (مبلغ مالى).