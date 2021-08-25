انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا وصول سلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا إلى مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم عن رصد أول حالة إصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا في منتصف شهر يوليو الماضي لمواطنة تبلغ من العمر 53 عاما وحالتها بسيطة لا تستدعي دخولها المستشفى، كما تم رصد حالات أخرى مصابة أيضًا بهذه السلالة لمواطنين مصرين موجودين في مصر ولكن لهم تاريخ سفر خارج مصر، وكلها حالات لم تستدعي دخولها المستشفى.

وأضافت الوزيرة أن متحور دلتا بلس لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض لكن خطورته تتمثل في سرعة انتشاره. وبالتالي عند أخذ اللقاح ليس معناه الوقاية من العدوى ولكن يمكن أن تحدث عدوى بنسبة كبيرة و لكن ستكون الأعراض بسيطة جدا، مشيرة إلي أن متحور سلالة دلتا بلس أصبح منتشر في كل دول العالم .

وخلال المؤتمر الصحفي لأخر تطورات مستجدات فيروس كورونا، وأوضحت زايد الإجابة حول سؤال “مدى ما خاطر امتناع النساء الحوامل عن تلقي اللقاحات، حيث قالت أن السيدات الحوامل من الأفضل عدم حصولهم على اللقاح وبعد مرور شهرين من الولادة يمكنهم التسجيل وتلقي اللقاح .

ما هي سلالة دلتا بلس

هي سلالة متحورة من سلالة دلتا الهندية ولكنها تنتقل بشكل أسرع انتشارا قد يكون سببا في إغلاق عالمي جديد، حيث يخترق جسم الإنسان بسهولة ويلحق الأذى بأكبر عدد من أعضاء وأنسجة الجسم وقد تكون مقاوم للأجسام المضادة، كما أن سلالة دلتا بلس وحيدة النسيلة ولا يزال الخبراء حذرين جدا في تقيم هذه السلالة لفيروس التاجي المستجد. وفقا لمدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، عالم الفيروسات “بافل فولتشكوف”.

ذكرت تقارير صحية بأن معدل العدوى بهذه السلالة أعلى بحوالي 60 % من معدل عدوى بسلالة ألفا المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من فيروس كورونا كما أن لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا.

أعراض سلالة دلتا بلس وأوجه الاختلاف

هي نفس الأعراض المألوفة في أعراض فيروس كورونا

ارتفاع درجة الحرارة مع التهاب في الحلق يؤدي إلى صعوبة في البلع

سعال شديد ومستمر

فقدان حاستي الشم والتذوق

صداع شديد

إسهال

الألم بالعضلات ومفاصل

أوجه الاختلاف – ألم بالجهاز الهضمي، وأعرض تتصل بالجهاز التنفسي حادة وشديدة قد تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى أغراض تتصل بالجهاز العصبي.

أين ظهرت سلالة دلتا بلس

أول ظهور لسلالة دلتا بلس في الهند في شهر فبراير الماضي عام 2020 حيث قفزت الإصابة 30 مليون شخص واقتربت الوفيات إلى 40 ألف حالة وبعد فترة قليلة تم التعرف على هذه السلالة في بريطانيا.

أي اللقاحات أكثر فعالية ضد سلالة دلتا بلس

أثبتت الدراسات التي أجرتها هيئة الصحة البريطانية “PHF” أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحي التطعيم الممزوج فايز / بيوتنيك يتمتعون بحماية تصل إلى 88% ضد سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، كما توقع خبير الفيروسات الأمريكي أنتوني فوسي أن يكون لقاح موديرنا 88% وهى نفس نسبة فاعلية فايز / بيونتيك.