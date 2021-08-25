لا خسائر في الأرواح ..الحماية المدنية تسيطر على حريق بالدقي (صور)

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تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل محل بشارع عبد الرحيم صبري خلف سينما التحرير.
فور إندلاع الحريق إنتقلت قيادات الحماية المدنية صحبة سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل تسلله إلى المباني المجاورة ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.
من جانبة وجه اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بسرعة إخطار شركتي الغاز والكهرباء و إخطار الاسعاف وتم فرد كردون أمني في محيط البلاغ، ووصل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
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