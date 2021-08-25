فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلى ما علق بها أو ران عليها من بعض الغبار المتطاير أو حتى المتراكم، لأن المعادن النفيسة لا تصدأ ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه وتراكماته، والإسلام فن صناعة الحياة، وعمارة الكون، والأخذ بالأسباب.





وأضاف وزير الأوقاف فى فيديو لخطبة جمعة ألقاها فى وقت سابق ونشرتها قناته الرسمية على "يوتيوب" قائلا: "لن نجد تعريفا للإسلام فى معناه العام أو معناه الخاص أفضل مما عرفه به سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، فعن سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله عنه" قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: "يا محمد أخبرنى عن الإسلام"، فقال له: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"، ويقول "صلى الله عليه وسلم": "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب".

وتابع: "فالمسلم الحقيقى هو من يكون سلما مع البشر، سلما مع الحجر، سلما من الكون كله، فلا يقتل ولا يهدم، ولا يخون، ولا يؤذى أحدا، ويقول "صلى الله عليه وسلم": والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال: الذى لا يأمن جاره بوائقه، قيل: وما بوائقه؟ قال: شره"، وعن أبى هريرة "رضى الله عنه" قال: قيل للنبى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدق وتؤذى جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير فيها، هى من أهل النار" قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتصدق بأثوار، ولا تؤذى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هى من أهل الجنة"، وذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: "عذبت امرأة فى هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار؛ لا هى أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض".



وأكد أن الإسلام دين يمنع الظلم والغش، ولو مع أعدائه، ويحرم سائر الممارسات الاحتكارية لهو دين عظيم، إذ يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى: "يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدونى أهدكم، يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعمونى أطعمكم، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسونى أكسكم، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم، يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكى شيئا، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"، ويقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

وأضاف: "على الرغم مما أصاب صورة الإسلام من جراء الجماعات الإجرامية المتطرفة إلا أنه بفضل الله "عز وجل" ثم بفضل أبنائه المخلصين وعلمائه المتخصصين قادر على محو آثار ذلك كله، وأن يتحدث عن نفسه، وأن يعبر عن حقيقته العظيمة السمحة الحضارية الإنسانية النقية، المتسقة مع فطرة الله التى فطر الناس عليها، القائمة على أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، وعلى أنه دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله، حيث يقول الحق سبحانه: ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وأشار إلى أن الإسلام دين السلام ويدعو إليه ويعلى من شأنه إذ يقول الحق سبحانه: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا"، ويقول سبحانه: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شىء حسيبا"، فتحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة فى الجنة السلام، حيث يقول الحق سبحانه: "والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار".

ونوه بأن الإسلام دين يدعو إلى الصلاح والإصلاح وسبيل الرشاد، حيث يقول سبحانه: "والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الـمصلحين"، ويقول سبحانه: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"، ويقول سبحانه: "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"، ويقول سبحانه: "لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما".

وأكد أن الإسلام دين لا يعرف الأذى، فالمسلم الحقيقى فيه هو من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم، ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة غير أنها تؤذى جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: "هى فى النار"، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن "الوا: من يارسول الله؟، فقال صلى الله عليه وسلم: "من لا يأمن جاره بوائقه”، ويقول صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت"، ويقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا معاذ: "وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له صلى الله عليه وسلم: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم فى النار إلا حصائد ألسنتهم؟".

وقال: "إن دينا يحفظ للإنسان كرامته، فينهى عن الغيبة، والنميمة، والتحاسد، والتباغض، والاحتقار، وسوء الظن لهو دين عظيم، وذلك حيث يقول الحق سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون".

واختتم خطبته قائلا: "أخيرا نستطيع أن نقول إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم وأنه وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصين من أبنائه قادرون بإذن الله عز وجل على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضا صحيحا من خلال البلاغ الواضح المبين، الفاهم لفقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه المتاح، وفقه الأولويات، فهما يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم بما يحمله لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقى وما يحمله لمن يعمل به من خير الدارين الدنيا والآخرة".