/647061/وزارة-الرياضة-تصرف-معاش-دائم-للمصابين-في-حادث-فريق-كرة-السرعة

فى ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى وفى إطار المتابعة المستمرة لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لكافة التفاصيل والتطورات الخاصة بالحادث الذى تعرض له فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق وما نجم عنه من إصابات لأعضاء الفريق، صرح أشرف صبحى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام الوزارة بصرف معاش شهرى دائم لأعضاء الفريق ممن تعرضوا لإعاقات مستديمة نجمت عن الحادث الأليم واعتبارهم بذلك أبطالاً رياضيين أسوة بالأطبال الأولمبيين، إضافة إلى متابعة كافة الاحتياجات الخاصة بأعضاء الفريق ممن تعرضوا لإصابات مختلفة إلى حين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء بشكل كامل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويقوم وزير الشباب والرياضة منذ اللحظات الأولى للحادث بمتابعة كافة التفاصيل سواء من خلال زيارتهم منذ اللحظة الأولي لوقوع الحادث بالمستشفى الجامعى بمحافظة المنوفية وكذلك الانتظار حتى خروجهم جميعاً من غرف العمليات للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية والتواصل مع وزير التعليم العالى والذى وجه سيادته بإتاحة الرعاية الصحية الكاملة من خلال المستشفى الجامعى وإتاحة الخدمات المطلوبة من خلال كافة الملحقات الجامعية الصحية والفندقية للمصابين والتنسيق كذلك مع السيدة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والتي وجهت سيادتها بتوفير كافة الأجهزة التعويضية للإصابات التي تحتاج إلى ذلك ، كما حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل لحظياً مع أهالي المصابين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل يومي.

كما قام السادة إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة وتقديم الرعاية الكاملة للمصابين وذويهم إضافة إلى صرف تعريض قدره 20 ألف جنيه لكل مصاب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم تعويض قدره 30 ألف جنيه لكل مصاب فضلاً عن متابعة سيادته اللحظية لكافة الاحتياجات الخاصة بالمصابين وأسرهم.

عدد المصابين في الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد باصطدام أتوبيس رحلات بكسارة للأسفلت أمام قرية مصطاى بمحافظة المنوفية

وعلى الفور انتقلت ٨ سيارات من مرفق الإسعاف بمديرية الصحة لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم الإسعافات اللازمة لهم

حالة المصابين في الحادث

والمصابون في الحادث هم : روميساء محمد سويلم ١٤سنة «دسوق » أصيبت بكسر مفتت بالزراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس ٢٠سم و محمد وائل عتماني ١٩ سنة « دسوق» جرح قطعي بالوجه حوالى ٣سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن وإبراهيم محمد طيبة ٣٠ سنه «دسوق» جرح قطعي بالوجه ٣سم و حسناء فريد الخولي ١٣سنة« دسوق» بتر بالذراع الأيمن وأسيل محمد أبو شلوع ١٦ سنة «دسوق» بتر بأصابع اليد اليمني ويحيي أشرف سعودي ١٧سنة «دسوق » جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين

ومحمد سامح حمدي علام ١٤ سنة «دسوق» ما بعد الارتجاج ولميس ياسر البصطاوي ١٤ سنة« دسوق» بتر بالذراع الأيمن ومحمد صادق البصطاوي ٢٢سنة خلع بالكتف الأيسر وياسين صابر أبو طالب ١١سنة سحجات وكدمات وحنان خالد الخطيب ٢٠سنة سحجات وكدمات وقد باشرت النيابه التحقيق فى ملابسات واسباب الحادث