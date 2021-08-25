اقتحام الملفات الشائكة..التنسيقية تسلط الضوء على المحليات وتواصل طرح ومناقشة القضايا الطارئة

/647049/اقتحام-الملفات-الشائكةالتنسيقية-تسلط-الضوء-على-المحليات-وتواصل-طرح-ومناقشة-القضايا-الطارئة

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طرح والتفاعل مع القوانين شديدة الأهمية، التي تتعلق بالقضايا الطارئة والملحة بالنسبة للشعب المصري، حيث نظمت التنسيقية صالون سياسي موسع حول اهمية وضرورة عقد إنتخابات المحليات، في حضور كوكبة من أبرز نواب البرلمان وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسارت التنسيقية بإجادة على نهج طرح القوانين فائقة الأهمية، كالشهر العقاري الذي أثار جلد واسع بالشارع المصري، وقانون قانون نقل ملكية واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب، ومايتعلق بأحوال المصريين في الخارج، وإصدار التوصيات المتعلقة بمختلف شؤون المصريين.

حراك واسع

تملك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرؤية الشاملة، والكوادر النابهه، التي تمكنها من إحداث حراك حقيقي في أي من الملفات الشائكة، حيث تدعو التنسيقية المتخصصين والمهتمين بمختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياسية، وطرح قضية أو مسألة ما، وتعميق النقاش والبحث حولها، والخروج بتوصيات شديدة الدقة والفاعلية.

وخلال الصالون الموسع الذي عقدته التنسيقية أمس، أثار كوادر التنسيقية نقاش مجتمعي مثمر، حول أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية.

وقد أبرز القيادي في التنسيقية محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وجهة نظر تعكس حيوية الشباب وحماسهم نحو تمكين البلاد من مؤسسات قوية، وإصلاح أوجه القصور في قطاع هام ونوعي كالمحليات، وأظهر رؤية شاملة حول أنسب النظم الانتخابية التي يجب أن تقوم عليها انتخابات المحليات.

الدور النموذجي

تلعب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدور النموذجي الذي افتقدته ساحات العمل السياسي في البلاد، حيث قوى وطنية، تملك النشاط والدأب اللازمين للمحافظة على وتيرة مستمرة من العمل البرلماني والنيابي، الخدمي والرقابي والتشريعي الذي يخص أحوال ومصالح المواطنين مباشرة، وهو ماظهر في نقاشات قانون الإدارة المحلية، والشهر العقاري وأحوال المصريين في الداخل والخارج قبلها.

ولاتتنازل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن مستوى احترافي في الطرح والبحث والمناقشة حول أعقد الموضوعات، تستدعي الخبراء، وتدير النقاشات وترعى الحوار المجتمعي، وتترجم ذلك في خطوات عملية على أرض الواقع عبر كوادرها التنفيذيين في المحافظات المختلفة، وفرسانها تحت القبة في البرلمان بغرفتيه.

التنوع الثري

تحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن يكون هناك تنوع حقيقي في أداء كوادرها، حيث اقتحام الملفات الاجتماعية، في الإيجار القديم والدعم والشهر العقاري والمحليات، والاهتمام بأحوال الشباب وتشكيل حلقة وصل بينهم وبين وزير الشباب والرياضية، ومواصلة الغرف النقاشية الإلكترونية حول أهمية التعليم والارتقاء بالصحة وتسليط الضوء على متطلبات المصريين في الخارج.

تحفل الذاكرة القريبة بصالونات سياسية موسعة، عقدتها التنسيقية مع عديد من وزراء الحكومة، وبروتوكلات وشراكات مثمرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، استقبال التنسيقية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للمشاركة في صالون سياسي حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب، وتنظم صالون مشترك مع وزارة الهجرة عن حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وسبل التواصل بينهم وبين وطنهم وبعض تجارب النجاح.

وذلك بخلاف جولات الحوار المجتمعي الموسعة حول قانون الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ساهم في إضفاء حالة من الحراك والنشاط على القوانين والتشريعات والإجراءات التي تحرز فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم حقيقي بشأنها، وتبذل حيالها جهود مكثفة حقيقية داخل وخارج أروقة مجلس النواب.