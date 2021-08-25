/647048/بعد-فشل-ضم-ميسي-أتلتيكو-مدريد-يعلن-تعاقده-مع-مهاجم-البرازيل-الأولمبي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني رسمياً تعاقده مع البرازيلي ماتيوس كونها مهاجم فريق هيرتا برلين، لمدة 5 سنوات مقبلة، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر أتليتكو مدريد علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يعلن تعاقده مع النجم البرازيلي الذي يجيد العب في أكثر من مركز مثل المهاجم، الجناح وصانع الألعاب، بعقد مستمر حتى يونيو 2026.

وانتقل كونها في العام الماضي من لايبزيج إلى هيرتا برلين وسجل 12 هدفا في الدوري الألماني في إجمالي 38 مباراة.

يذكر أن كونها كان هو مهاجم منتخب البرازيل الأولمبي في طوكيو 2020، وسجل هدف فوز البرازيل على منتخب مصر الأولمبي في دور الـ 8 من منافسات كرة القدم في بداية شهر أغسطس الجاري.

كشف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عن حقيقة التفاوض مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق بعد فشل المفاوضات لتجديد تعاقد أسطورة الكورة الأرجنتينية والعالمية.

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، أن ناديه لم يتحدث مع ليونيل ميسي كي يكون هناك "أي فرصة للحصول على خدماته" بعد رحيله عن برشلونة.

وأستشهد المدرب الأرجنتيني، بمثال الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يخلو من مواطنه ميسي وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه "أحد أهم الدوريات في العالم".

سيموني يكشف حقيقة التعاقد مع ميسي

وأوضح المدرب "من الواضح أن وضع برشلونة أدى لرحيله، وهو حدث مهم بالنسبة للدوري، نظرا لقيمة ميسي الهائلة في الليجا وبرشلونة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تدريب الأتلتي في مدينة ماخداوندا الرياضية "بالتأكيد لم نكن نتحدث معه بحيث يكون لدينا أي فرصة للحصول على خدماته"

وفي تحليله لحاضر الليجا بدون ميسي، أشار سيميوني إلى إنجلترا قائلا "أفهم أن الدوري الإنجليزي لا يحظى بوجود ميسي ولا رونالدو وهو أحد أهم البطولات في العالم".

وواصل سيميوني "سيظل في المنافسة وستستمر الفرق في التطور، بدون ميسي ولا رونالدو، يمكن تقديم دوري تنافسي مثلما يحدث في إنجلترا بدون أي من الاثنين".

وأشار إلى أن وضعية فريقه كحامل للقب الدوري الإسباني ورحيل ميسي عن المنافس برشلونة، لن تجعله يتخلى عن "التنافسية ولا رؤية كل مباراة على حدة".

وركز سيميوني خلال المؤتمر اليوم السبت على انطلاقة الدوري حيث قال "لن نغير طريقتنا. المسار الوحيد بالنسبة لنا هو التفكير في كل مباراة على حدة وليس هناك طريقة أفضل للمنافسة من الطريقة التي نتبعها منذ تسعة أعوام ونصف".

وأضاف "الهدف؟ أن نكون على قدر المنافسة. أفضل ما يمكن أن يحدث لنا كفريق في مسار التطور الذي بدأ قبل 9 أعوام ونصف ليس تغيير الوجهة، بل التنافسية في جميع البطولات التي نشارك فيها".

مفاوضات أتليتكو مدريد مع ميسي

واستمر "هدفنا تحسين وضعنا في كأس الملك (بعد الخروج من دور الـ16 على يد كورنيلا الموسم الماضي)، ودوري الأبطال (حيث ودع الفريق المسابقة من ثمن النهائي أمام تشيلسي)، سنكافح للبقاء في التشامبيونز الموسم المقبل ونلعب كل مباراة على حدة كما نحب بهدف الوصول لنهاية الموسم بآمال في التتويج بكل البطولات".

ويستهل الروخيبلانكوس حملة الدفاع عن لقبهم غدا الأحد بملعب بالايدوس حيث يواجهون سيلتا فيجو، الذي قال عنه سيميوني "سنواجه منافسا خطيرا إنه أحد أقوى الفرق في الموسم الماضي منذ وصول كوديت".

وأختتم "لقد جعل الفريق يلعب بنزعة هجومية أكبر وقوة أكبر وقدرة فائقة على استرداد الكرة بعد فقدانها، فضلا عن أسلوب لعب مباشر وعدة مفاتيح في العمق لتشكيل خطورة وقد نافسوا بشكل جيد جدا".