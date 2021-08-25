/647040/موعد-مباراة-الاتحاد-والفيصلي-في-الدوري-السعودي-والتشكيل-المتوقع

يواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره فريق الفيصلي مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثالثة للموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وستنطلق مباراة الإتحاد السعودي والفيصلي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، بصوت المعلق عبدالله الحربي.

وستذاع مباراة الإتحاد السعودي والفيصلي عبر شبكة “SSC sport” وهي الناقل الحصري لمبارايات الدوري السعودي هذا الموسم .

ويعد الفيصلي خصماً صعباً للاتحاد في المباراة القادمة حيث نجح العنابي في التعادل مع الأهلي 1-1 ثم التفوق على النصر بنتيجة 2-1 في أول جولتين من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الفيصلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، فهد المولد

باتت إدارة نادي الإتحاد علي خطوة واحدة من حسم صفقة مميزة من فريق النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أبدي اللاعب موافقته علي الإنتقال لنادي الإتحاد.

وكشف وكيل اللاعبين السعودي، فهد سارح، أن عبدالرحمن العبيد ظهير أيسر النصر السعودي أصبح قريب من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة.

أول تعليق من فهد سارح

وكتب سارح عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “العبيد كانوا يبغونه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد.. اللاعب أعطى موافقته وباقي فقط موافقة نادي النصر على بيع المتبقي من عقده”.

وكان نادي الاتفاق يرغب في ضم العبيد ولكن اللاعب يفضل الانتقال للعب في صفوف عملاق جدة.

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وكان العبيد صاحب الـ28 عاماً لاعباص في صفوف القادسية عام 2015 ثم بعد ذلك انتقل لصفوف النصر في عام 2018

من جديد.. حسن خليفة مديراً فنياً للاتحاد السعودي

أعلن نادى الإتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تعيين المدرب الوطني حسن خليفة، مديراإ فنياإ للفريق الأول، خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي، الذي أنهى النادي التعاقد معه صباح اليوم الًثنين.

بيان اتحاد جدة

وقال النادي في بيان عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: "بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب البرازيلي فابيو كاريلي التي لا تتسم بالواقعية، وما يحتاجه الفريق فعلياً للمنافسة على البطولات، تقرر إنهاء التعاقد معه".

وأكمل البيان: "كان رد المدرب على ملاحظات مجلس الإدارة هو تمسكه برأيه وموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ونظرا لإقامة نهائي كأس العرب في بداية الموسم، فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، لكنه أصر على موقفه الرافض بعدم حاجته لمهاجم، رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بمهاجم أجنبي خلال أيام".

واختتم البيان : "على ضوء ذلك، وعدم استقرار استراتيجية المدرب مما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضية، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء التعاقد مع كاريلي".

حسن خليفة المدرب الجديد

وأكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بأن حسن خليفة يعد أحد أبناء النادي الذين يعتز بهم.

ولعب حسن خليفة، دور المنقذ مع الاتحاد، حيث استعان به المسؤولين داخل نادى الإتحاد السعودي فى أكثر من مرة لتولي قيادة الأمور الفنية للفريق، بصفة مؤقتة.

كما استطاع خليفة تدريب أكثر من نادٍ كبير في السعودية وليس الإتحاد فقط ، إذ تولي القيادة الفنية لأكثر من فريق سعودي أبرزهم الأنصار، جدة، الربيع وضمك.