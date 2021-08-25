توقيع عقد شراء أوناش الساحة الكهربائية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء...

تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير – وزيرالنقل تم اليوم توقيع عقد شراء ١٢ ونش ساحة كهربائى عملاق (E-RTG) لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندريه بين شركة المجموعة المصريه للمحطات متعدده الاغراض و شركة ليبهر لاوناش الحاويات و التي تعد أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيله عالميا و قام بتوقيع العقد لواء بحرى أ.ح / عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعه المصريه و السيد / جيرارد أنطوني بنيان العضو المنتدب للتسويق والمبيعات لشركة ليبهر لأوناش الحاويات. وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للعقد ٣٥٠ مليون جنيه مصرى ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة .

و قد جاء فى كلمة الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل والتي القاها نيابة عنه اللواء / بحري عبدالقادر درويش خلال مراسم توقيع العقد أن وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتلعب دورا حيويا فى منظومة النقل الحديث التى تستهدفها الوزارة , كما أن للمحطة دور رئيسي في تحول ميناء الاسكندريه لمركز اقليمي للتجارة و اللوجستيات لارتباطها المباشر بالقطار الكهربائي السريع الذي يربط موانىء البحر المتوسط و البحر الأحمر, و كما تعتبر احد المحطات الهامة لتغذية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الصناعية .

كما أكد الوزير على السعي الدائم لشراكة عالمية مع رواد الصناعة فى كافة مجالات النقل ,بهدف نقل الخبرات والحصول على أفضل المعدات لتحقيق أعلى معدلات أداء وأكبر إنتاجية مشيرا الى أهمية هذا العقد كأحد الخطوات الهامة لتجهيز و إعداد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض للعمل العام القادم مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى و جودة المعدات ,لافتاً الى التطلع نحو إستمرار تعاون شركة ليبهر مع شركة المجموعه المصريه للمحطات متعدده الاغراض فى كافة مشروعاتها الحالية و المستقبلية نظرا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال .

ومن جانبه أشاد السيد / جيرارد انطوني بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الاسكندرية ، وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الاعوام الاخيرة ، وكذك جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية مشيرا الى أن شركة ليبهر ستقوم بتدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الاوناش من خلال مرحلتين , الأولى تدريب عناصر في ايرلندا , والمرحلة الثانية تدريب عناصر من أطقم التشغيل في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح الاعطال اليومية.

جدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية قد قامت بالتعاون مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة بإختيار مواصفات فنيه عاليه لاوناش الساحة الكهربائية (E-RTG) هى الاولى من نوعها في مصر كما أنها ذات إنتاجية عالية وتحقق أهداف وزارة النقل للمساهمة في بيئة نظيفة و الابتعاد عن استخدام المعدات الملوثة للبيئة.

حيث أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر وأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.