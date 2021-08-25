وزيرة التضامن: تكافل وكرامة برنامج تنموى للاستثمار فى البشر

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بالتعاون مع "إعلام دوت كوم"، لمناقشة قضية "الفقر ما بين الدعم النقدى والتمكين الاقتصادى"، وقد شارك فى اللقاء عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وأدارتها الإعلامية مروة طلعت.





وأكدت القباج، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن موضوع مواجهة الفقر يحتل أهمية قصوى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، متابعة أن استهداف المستفيدين من الدعم يتم بقواعد محددة، وتبدأ بتطبيق استمارة شمل معايير كثيرة لتقدير نسبة فقر الأسرة ودرجة الهشاشة ثم تتحدد الأسر الأولى بالرعاية من الأشد فقرًا فالأقل، مع فتح باب التظلم واعادة البحث، وهناك مكون أيضًا للأسر المرفوضة تحت مكون المساعدات الطارئة وليست بالضرورة الدعم الشهرى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم النقدى "تكافل وكرامة" هو برنامج ليس إحسانًا وإنما تنمويًا يستهدف الاستثمار فى البشر لأنه مشروط بالرعاية الصحية للأم والطفل وبالانتظام فى التعليم، وتم إضافة مشروطية عدم الزواج المبكر منذ شهرين، لنجد أنفسنا أمام برنامج تنموى بحت يهدف إلى الاستثمار فى البشر.

وشددت الوزيرة أن الدعم يوجه للفئات غير القادرة على العمل أو يتم توفيره لأسر متعثرة اقتصاديًا لحين الخروج من أزمتها، أو لأسر ليس لديها ما يكفيها لكفالة حقوق أولادها فى الصحة والتعليم، موضحة أن هناك أولوية لدعم المسنين وذوى الإعاقات الشديدة والنساء المعيلات والأيتام أما ذوى الإعاقات البسيطة والمتوسطة فيتم تشجيعهم على الخروج للعمل والاندماج فى المجتمع.

وأوضحت القباج أن البعض يتساءل هل 500 جنيه تكفى لمصروفات المعيشة؟ ولكن حقيقة الأمر أن الأمر غير مقصود به الصرف على الأسرة بالكامل، وإنما يساعد بجانب العائد من العمل، إذ أن الهدف الأساسى العمل ونكمل بمصادر أخرى، وليس الهدف الاعتماد على الدعم وترك العمل، مؤكدة على ضرورة حساب الدعم العينى مثل التموين والخبز مع الدعم النقدى، خصوصًا أن للدعم أنواعًا متعددة وليس دعمًا نقديًا فقط.

وأضافت أن الدولة توفر تدريبات متنوعة للالتحاق بسوق العمل وقروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر للتمكين الاقتصادى والخروج من الأزمات الاقتصادية بالتدريج، كما أن قانون الضمان الجديد سيعرض على الشخص فرصة عمل أكثر من مرة وفى حالة رفضه فى المرة الثالتة سيتم استبعاده من الدعم النقدى.

وقالت إن بعض الأسر تلد أطفالًا دون اعتبار أو حرص على كفالة حقوقهم فى رعاية صحية أو تغذية سليمة أو تعليم جيد أو حتى اهتمام عاطفى أو جودة حياة بشكل عام، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال لديهم حقوق وسنحاسب على عدم توفير هذه الحقوق لهم، متابعة أن الدولة والأجيال القادمة يدفعون الثمن.

وعن رأيها فى الانفجار السكانى قالت "أؤمن أن الزيادة السكانية ليست فقط قضية استقرار أسرى وسلم مجتمعى بل قضية أمن قومى.. فكلما زاد عدد السكان بشكل مستمر كان رأس المال البشرى هزيلا وخصائص السكان متواضعة ضعيفة فتصبح التنمية غير مستدامة ونهضة الدولة".

ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بالمرأة والثقة فى قدراتها وعلى أهمية دورها فى تنمية المجتمع والدولة، موجهة التحية لكل سيدة شاء القدر أن تقوم بتربية أبنائها بمفردها دون شريك حياة، وتعول أولادها وحدها، وهى على يقين أن الله يمنحها قوة مضاعفة ربما تزيد على أى سيدة أخرى متزوجة ويساعدها شريك حياة، لأنها تجد نفسها وحدها وتستلهم كل طاقتها وتدخل فى تحدى مع نفسها بقوة وبشراسة إيجابية لحماية اولادها ورعايتهم حق الرعاية، متمنية من كل سيدة لم تحظ بشريك أن تراعى الله فى تربية أولادها، وأن تتسامح مع نفسها ومع شريك حياتها السابق وتعطيه الفرصة لرؤية أولاده والاستمتاع بهم حتى ينشأوا فى مناخ أسرى صحى والعكس صحيح، خاصة أن الأطفال يدفعون ثمن التفكك الأسرى.