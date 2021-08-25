إنفوجراف.. خطوات الاستعلام عن التظلم فى مواد الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم البدء فى فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، موضحة أنه على الطالب متابعة الموقع الإلكترونى لمعرفة مصير التظلم.





وأوضحت "التربية والتعليم" أن هناك طرقا للاستعلام عن نتيجة التظلمات وخطوات محددة لها والتى يوضحها الإنفوجراف التالى:

وتأتى أهمية تظلمات الثانوية العامة، كونها تتعلق بمستقبل بعض الطلاب للحصول على بعض الدرجات التى ستغير مجرى حياتهم بالتحاقهم بالكليات التى بذلوا الجهد والعرق للالتحاق بها.

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