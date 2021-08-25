القباج: إطلاق 3 مبادرات لتطوير قطاع الصيد ضمن مبادرة «بر أمان»

جدة - نرمين السيد - ووزعت وزيرة التضامن، ومحافظ كفر الشيخ، مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائى لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة وهن الايد الشريفة التى تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.

وفى كلمتها خلال الفعاليات، أعلنت القباج عن ثلاث مبادرات جديدة فى اطار المبادرة الرئاسية "بر أمان" تتمثل الأولى تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التى لا يزيد طولها عن 6 امتار وتعمل فى البحيرات الداخلية ونهر النيل والتى يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على ان يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد فى التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

وأضافت أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها فى إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة ومنها العاملين فى قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.

وقالت الوزيرة إن المبادرة الثانية هى تقديم تمويل ميسر من خلال بنك ناصر الاجتماعى التابع للوزارة لتوفير سيارات مبردة جديدة للجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك، بجانب تطوير سيارات النقل التى تمتلكها الجمعيات حاليا ولكنها غير مبردة بحيث يتم تزويدها بأجهزة تبريد، وهو ما سيسهم فى تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكى لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمستهلكين وهو ما يسهم فى مضاعفة دخول صغار الصيادين.

وأوضحت أن المبادرة الثالثة تتمثل فى مساعدة الوزارة فى انشاء مزارع سمكية للراغبين من الصيادين وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة التى ستقدم اراضى لانشاء المزارع بها، وهيئة الثروة السمكية التى أعدت دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع، كما ستشارك الهيئة بدعمها الفنى فى مراحل التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتدريب وتشغيل المزارع.

وفى هذا الإطار، أعلنت القباج عن بدء تنفيذ مبادرة المزارع السمكية من محافظة كفر الشيخ وذلك تطبيقا لبروتوكول تعاون وقعته اليوم مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فى مجال التمكين الاقتصادى، ويتضمن 10 مجالات للتعاون تتمثل فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وضع خطة تشغيل خدمات التضامن بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتقديم خدمة الشباك الواحد، تنمية وتطوير تصاميم الحرف اليدوية المتوطنة والمميزة بالمحافظة، تسويق منتجات الأسر والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وتنظيم المعارض المشتركة لترويج منتجات تلك الأسر وكذلك المستفيدين من مشروعات البروتوكول، تقديم مقترحات بمشروعات صغيرة تتناسب مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة من الشباب والنساء، وإعداد دراسات الجدوى لها، وأخيرا تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف فى حرير" لتوزيع أنوال على الجمعيات الأهلية وصغار العاملين فى صناعة السجاد والكليم اليدوى بمحافظة كفر الشيخ.

وحول مبادرة "بر أمان" التى بدأت مرحلتها الأولى من بحيرة الريان بالفيوم، مطلع مايو الماضى أكدت القباج، أن المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصرى وتعزيز قدرات صغار الصيادين، حيث يستفيد منها فى مختلف مراحلها نحو 42 ألف صياد، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل بحيرتى ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتركز على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواى وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان ويستفيد منها 18.125 الف صياد.

وفى إطار متصل، وجهت القباج بتشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع مدير مديرية التضامن فى كفر الشيخ لدراسة وحل جميع تظلمات برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة.

ومن جانبه، توجه محافظ كفرالشيخ بالشكر للسيد رئيس الجمهورية، لإطلاقه المرحلة الثانية من مبادرة "بر أمان" بالبرلس، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المبادرة الرائعة لصالح الكادحين من الصيادين، جاءت فى ظل العديد من المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها لتوفير «حياة كريمة» ورعاية البسطاء والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البرلس، وإعادتها كسابق عهدها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

وأضاف المحافظ ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان له نظرة مستقبلية فيما يخص الثروة السمكية، حين عمل على تكريك بحيرة البرلس خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أنه قد واصل اهتمامه بالثروة السمكية من خلال اهتمامه الحالى بالصيادين وهو ما يؤكد حرص الدولة بذلك الشأن بشكل كامل.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة بر أمان، ساهمت فى تنمية صيادى البرلس، كونها تهتم بجوانب عديدة لهم، ما بين أساليب الصيد، ورعايتهم الصحية، وأمورهم الأسرية، وتوفير زريعة لزيادة معدلات الصيد، مضيفا ان الدولة المصرية تدعم الصيادين كونهم جزءا أساسيا من اقتصاد الوطن، كما طالبتهم بأهمية تحديد النسل حفاظا على صحة المرأة والحفاظ على حياة كريمة لهم.

ومن جانبه صرح الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث حرص العديد من الصيادين على تجديد التراخيص الخاصة بهم لصرف مستلزمات الصيد، مضيفا أنه تم فتح باب التظلمات بالمرحلة الاولى مرة اخرى لمدة شهر تنتهى فى سبتمبر 2021 نتيجة قيام العديد من الصيادين بتجديد ترخيص الصيد بعد الانتهاء من تاريخ توزيع المرحلة الأولى وذلك للحصول على المستلزمات.

وأضاف أن الاهتمام بعمل مراكب للسيدات العاملات فى الصيد هو خطوة كبيرة وإيجابية لتشجيع السيدات على العمل ومساهمة من الدولة فى توفير حياة كريمة لهم.