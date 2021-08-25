بـ286 مليون جنيه.. إنشاء 8 بحيرات وحواجز للسيول فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذى لسير الأعمال الجارى تنفيذها لمشروع إنشاء 8 بحيرات" بمخرج وادى سنور، والتى تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات رى مصر الوسطى ببنى سويف، باعتمادات 286 مليون جنيه، وتستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدى لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.





وأكد محافظ بنى سويف، فى تصريح، استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية، لتجميع المياه المتدفقة، ما يسهم فى تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذى يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر. وأشار المحافظ إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 55% من الأعمال، والتى بدأت فى 18 يناير الماضى، ومن المقرر أن تنتهى منتصف يناير العام المقبل، حيث تتواصل أعمال الحفر فى البحيرات، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الرى وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.

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