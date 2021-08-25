جماهير الزمالك: «طول ما فيه عدل الملكي هو البطل».. فيديو

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تواصل جماهير نادي الزمالك احتفالها فى ميت عقبة بالدوري الثالث عشر فى تاريخه و كانت الفرحة عارمة فى انتظار اتوبيس لاعبي الملكي للاحتفال معهم بالتتويج الغالي الذي طال انتظاره ٦ سنوات، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واستمرت جماهير الأبيض فى مواصلة التصريحات المعبرة عن فرحتهم بالبطولة وقال أحد الجماهير "الحمدلله ربنا كرمنا ببطولة الدوري علشان احنا اتظلمنا" .

تعليقات ساخرة من جماهير الزمالك بعد حصد لقب الدوري

وأكمل أحد جماهير الزمالك وتحدث " أشكر اللاعبين خاصة قائد الفريق شيكابالا ومجلس الإدارة على الحصول على بطولة الدوري".

كما أستكمل أحد جماهير الزمالك تصريحه عن التتويج بالدوري معلقًا " إن أول ما كان فيه ڤار الزمالك فاز بالدوري".

جماهير الزمالك : 13 دوري حلال أفضل من 42 حرام

وواصل أخر: " ١٣ دوري حلال أفضل من ٤٢ حرام".

وأستكمل أخر:" الزمالك يستحق البطولة لأنه قدم موسم صعب و استثنائي ويعتبر هى البطولة الأغلي والأقوى فى تاريخه".

وتتأمل جماهير نادى الزمالك احتفال لاعيبها بدرع الدوري فى مباراة البنك الأهلي الجمعة القادمة.

الزمالك يحصد لقب الدوري الممتاز

وحقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.