/647043/بشكل-نهائي-هاري-كين-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-توتنهام

حسم الإنجليزي هاري كين هداف فريق توتنهام هوتسبير، وهداف النسخة الماضية من بطولة الدوري الممتاز، الجدل بشأن مستقبله، في ظل التكهنات بشأن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي، في الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت جميع التوقعات تشير إلى انتقال كين إلى سيتي بنهاية فترة التعاقدات الصيفية الحالية، إلا أن مالك توتنهام دانييل ليفي رفض العروض المقدمة من الـ"سيتيزينز".

ووضع كين نهاية لهذا الجدل، عن طريق بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه استمراره مع سبيرز.

تصريحات هاري كين

وقال كين: "كان أمرا مذهلا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".

يذكر أن توتنهام حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بقيادة مدربه البرتغالي الجديد نونو ساتنو.

كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير أن رونالدو عرض نفسه على ريال مدريد وأنه قد يعود إلى ريال مدريد من جديد، وربما ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

ليخرج رونالدو عن صمته ويحسم مستقبله بكلمات شديدة اللهجة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" نافياً كل ماتردد من شائعات حول مستقبله.

وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي يركز جهوده في الأيام القادمة على حسم صفقة نجم توتنهام هاري كين خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

ولا ترغب الإدارة في الاستغناء عنه مقابل سعر أقل من 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مايجعل من الصعب التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وبرغم رغبة أنشيلوتي فى عودة رونالدو إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية تؤكد ريال مدريد لا يفكر إلا في ضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، خاصة بعد اقتراب حسم الصفقة فى ظل ضغط الفرنسي على ناديه لقبول عرض الملكي.

النجم البرتغالي يستمر عقده في يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، أي أن رحيله في الوقت الحالي سيكلف ريال مدريد بعض الأموال وهو ما لا قد تتحمله خزائن النادي.

ولكن البرنامج الإسباني يوم أمس، أفاد أن أنشيلوتي يتواصل مع رونالدو ووكيله لأنه يريد التعاقد معه خاصة وأن العلاقة بين الإيطالي والبرتغالي رائعة، وخيار العودة موجود لأن أنشيلوتي يحب رونالدو كثيراً.