/647041/وزير-الخارجية-البريطاني-مهلة-الإجلاء-من-أفغانستان-تنتهي-في-الدقيقة-الأخيرة-من-31-أغسطس

قال دومنيك راب، وزير الخارجية البريطاني إن مهلة الإجلاء من أفغانستان تنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 أغسطس الجاري، وكان راب يرد على سؤال بهذا الشأن بعدما صرح متحدث باسم البيت الأبيض في إفادة بأنهم يريدون التحقق مما إذا كانت مهلة الإجلاء تنتهي في الدقيقة الأخيرة من 30 أو 31 أغسطس.

دومنيك راب

وأضاف راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "نعتقد أنها تنتهي بنهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق".

وزير الشئون الأوروبية الفرنسي

ومن جهة أخرى قال وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، لتلفزيون "سي نيوز" إنه من "المرجح جدا" أن تنهي فرنسا عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان يوم غد الخميس.

وأضاف بون في تصريحات، أن هناك حاجة إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

أستراليا

وفي سياق متصل أعلنت أستراليا أنها ساعدت في إجلاء 955 شخصا في خمس رحلات جوية من مطار كابل خلال الليل، وسط مخاطر متزايدة في أفغانستان.

وشكر وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الأربعاء القوات الأمريكية والبريطانية والنيوزيلندية على مساعدتها في إجلاء 2650 شخصا، من بينهم مواطنون أفغان، من مطار كابل منذ يوم الأربعاء الأسبوع الماضي.

وقال داتون أمام البرلمان: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا بالطبع نعلم أن التهديدات الأمنية على الأرض مستمرة في الازدياد".

وأضاف داتون أن الحكومة ستأخذ بنصيحة قائد قوات الدفاع الأسترالية، الجنرال أنغوس كامبل، "بشأن المدة التي يمكن أن نبقى فيها في البلاد للحفاظ على سلامة شعبنا ومساعدة أولئك الذين ساعدونا".

الخارجية الكورية الجنوبية

من جهتها أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن البلاد ستقوم بنقل حوالي 380 أفغانيا إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، في عملية عاجلة لإجلاء الأشخاص الذين ساهموا في دفع جهود سيئول للمساعدة في إعادة بناء أفغانستان التي مزقتها الحرب.

وقال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ مون، إنه "من المتوقع أن تغادر الطائرات العسكرية التي تقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كابل، العاصمة الباكستانية إسلام أباد وتهبط في مطار إنتشون الدولي غرب سيئول يوم الخميس".