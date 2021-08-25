كورونا يفتك بإيران ويسجل 39 ألفًا و983 إصابة خلال 24

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كورونا يفتك بإيران حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 39 ألفا و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الوزارة في بيانها

وأشارت الوزارة، في بيانها اليومي، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 4 ملايين و796 ألفًا و377 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و755 حالة في وضع حرج، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 665 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 104 آلاف و22 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و20 ألفًا و844 شخصًا حتى الآن.

يذكر أن إصابات كورونا حول العالم كانت قد تخطت 211 مليونًا و816 ألفًا و904 حالات.

وحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 4 ملاييين و431 ألفًا و68 حالة.

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 37 مليونا و673 ألفا و118 حالة حتى الآن.

ترتيب الدول

وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول من حيث نسبة عدد الوفيات تأثرا بفيروس كورونا ب628276 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.667.889.

تلتها دولة البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات تاثر بانتشار جائحة فيروس كورونا بـ574209 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.556.487.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433964، وإجمالي إصابات 32.393.286.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ252080 ، وإجمالي إصابات 3.197.108.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197752، وإجمالي إصابات 2.140.062.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 172257، وإجمالي إصابات 6.633.521.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131909، وإجمالي إصابات 6.549.643.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128728، وإجمالي إصابات 4.478.691.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 125342، وإجمالي إصابات 3.967.048.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات124121، وإجمالي إصابات4.886.897.