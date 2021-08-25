/647034/بعد-التتويج-بالدوري-150-ألف-مكافأة-لكل-لاعب-في-الزمالك

نجح فريق الزمالك في تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي، وجاءت بطولة الدوري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغابت بطولة الدوري المصري الممتاز عن القلعة البيضاء، مدة 7 مواسم بعد سيطرة النادي الأهلي على البطولة، طوال هذه الفترة، وليعود الزمالك ويحسم بطولة الدوري قبل نهاية المنافسات بجولة وحيده وبفارق 6 نقاط على وصيه الدوري نادي القلعة الحمراء.

ويحصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي قيمة راتب شهر إضافي كمافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.

مكافأة للاعبي الزمالك

وتنص لائحة المكافات في فريق الكرة بنادي الزمالك علي حصول كل لاعب بالفريق الأول علي 150 الف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز امس علي الإنتاج الحربي 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلي والزمالك لـ 6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

كما تنص اللائحة علي حصول جميع اللاعبين المقيدين في الفريق علي المكافأة بالتساوى دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في المباريات لكل لاعب، ومن المنتظر ان تصرف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافأة الفوز بالدورى خلال الساعات المقبلة.