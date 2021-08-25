ما هو منهج الصف الرابع الابتدائي 2021 العام الجديد

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منهج الصف الرابع الابتدائي 2021 العام الجديد ، انطلاقًا من اهتمامهم وحرصهم على مستقبل أبناؤهم يسعى الكثير من أولياء الأمور على معرفة منهج الصف الرابع الابتدائي وما إذا كان هناك تغييرات جوهرية فى المناهج أم لا، ونرصد فى التقرير التفاصيل.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى أبرز الموضوعات التى يتناولها منهج الصف الرابع الابتدائي 2021 العام الجديد

منهج الصف الرابع الابتدائي 2021 العام الجديد في مصر

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن منهج الصف الرابع الابتدائي لن يحدث فيه تغييرات جوهرية، حيث ستبقى معظم الدروس المذكورة كما هي والتى تتضمن موضوعات متنوعة ما بين السياحة فى مصر على سبيل المثال.

تعرف على أبرز موضوعات منهج الصف الرابع الابتدائي

كما يتناول منهج الصف الرابع الابتدائي عام 2021 أيضًا فى جزء النحو ما يتعلق بأسماء الإشارة وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب، وذلك لتعريف الأبناء من الطلاب بتلك القواعد الهامة التى من شأنها تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لهم فى هذه السن المبكر.

كما يتطرق منهج الصف الرابع الابتدائي أيضًا موضوعًا هامًا عن شرم الشيخ مدينة السلام، حيث سيتم تناول أهمية المدينة سياحيًا واستقبالها لعدد هائل من السياح القادمين من مختلف دول العالم وما تتمتع به المدينة من خصائص مميزة تجعلها قبلة السياحة فى المشرق العربي.

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إلى جانب درس القراءة الموجود ضمن دروس القراءة يوجد أيضًا عدد من القواعد والتطبيقات حتى تكون هناك حالة من التكامل بين معرفة الدرس وفهمه والتطبيق والإجابة على الأسئلة.

أما فى الدرس الرابع، فيوجد موضوع هام للغاية بعنوان "اسلمي يا مصر" والذى يسعى إلى ترسيخ الهوية الوطنية للطالب منذ مرحلة النشء، كما يوجد شعر وقواعد وتطبيقات، وأيضًا فى النهاية يوجد ضمائر الغائب.

ومن ضمن الدروس المهمة التى تناولها الكتاب فى الوحدة الثانية، درس (قطر ندى وورقة شجر) وأيضًا درس النحو أقسام الكلام والذى يختص بأقسام الكلام من الاسم والفعل والحرف.

ويسعى منهج الصف الرابع الابتدائى هذا العام إلى تعريف الأبناء من الطلاب بقواعد الاملاء، وذلك لتخريج نشء قادر على الكتابة الصحيحة المنضبطة ويتم ذلك من خلال التعريف بقواعد الكتابة وتجنب الأخطاء الاملائية.