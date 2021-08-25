مصدر أمني ينفي غلق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

نفى مصدر أمنى ما تردد بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوى)، مؤكداً أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجارى إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوى). تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة

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