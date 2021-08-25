العربية للتصنيع: توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر بالتعاون مع هواوى

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا فى مجالات التحول الرقمى وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادرالبشرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعى، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة فى هذه المجالات.





جاء ذلك خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة هواوى للتكنولوجيا مصر، بحضور السيد "هو تاو "نائب رئيس شركة هواوى العالمية.

ووفقا لجوانب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة هواوى بتوفير (40) Development Board Suites (بمعدل 20 فى إنترنت الأشياء و20 فى الذكاء الإصطناعى) ,من أجل تدريب الموهوبين بالهيئة العربية للتصنيع, فضلا عن إمداد العربية للتصنيع بالمواد التعليمية المستخدمة فى التدريب.

فى هذا الصدد، أشار "التراس" إلى تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقى مع شركة "هواوى" لتطوير وتدريب الكوادر البشرية فى مجال التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وأوضح "التراس"، أنه تم الاتفاق على تعزيز برامج التدريب بأكاديمية العربية للتصنيع واتاحة تدريب واعتماد (10) مدربين من الهيئة فى مجالات إنترنت الاشياء والذكاء الإصطناعى وأمن المعلومات والشبكات، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشيرا لأهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمى فى مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة فى الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل.

وعبر عن التطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصرى، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى التحول الرقمى وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

من جانبه، أكد "هو تاو" خلال زيارته مع وفد شركة هواوى لأكاديمية العربية للتصنيع للتدريب على أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة وتعزيز برامج تدريب الكوادر البشرية فى مجالات الرقمنة والذكاء الإصطناعى وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، مشيرا أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة هواوى بالمنطقة الأفريقية والعربية، مضيفا: نحن حريصون على دعمها فى تنفيذ خطتها فى التحول الرقمى وتطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وأوضح "تاو " أن "هواوى" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة فى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى فى مصر وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة العربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن تعاون هواوى مع العربية للتصنيع فى أكاديمية التدريب يقوم على التدريب المستمر للشباب المتميزين فى هذا المجال على المدى الطويل، بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الإقتصادى السريع والتحول الرقمى فى مصر.