محافظ أسيوط يلتقي رئيس شركة ”انوبك” لتصنيع البترول لبحث سبل دعم مشروع...

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ،المهندس محمد بدر رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "انوبك" والوفد المرافق له لبحث سبل دعم مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والذي يبلغ استثماراته 2.9 مليار دولار ويقام على أرض المحافظة وزيادة الاستثمارات والتوسعات خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة ايمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمرانى وأحمد شوقي محبوب مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ مشروع انشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني على أرض محافظة أسيوط والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار ويعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذي يعد الركيزة الأساسية حالياً لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول بإستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلي منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز والكبريت والفحم ، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وامدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.

واستعرض المهندس محمد بدر رئيس مجلس إدارة شركة "انوبك" أهمية المشروع ومعدلات ومراحل التنفيذ حتى الآن مشيرًا إلى انه بناء على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم التنسيق بين الشركات المنفذة لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازي في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لافتًا إلى أن المشروع الجديد المقام على أرض محافظة أسيوط ،مشيرًا إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني الذى يقام على أرض محافظة أسيوط ويستهدف المشروع إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلي بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج وتصل الطاقة الانتاجية السنوية للمشروع 1.6 مليون طن سولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا ، و100 الف طن بوتاجاز، و65 الف طن كبريت، و330 الف طن فحم وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.