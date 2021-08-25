القوى العاملة: تعيين 3454 شاباً .. بينهم 33 من ذوي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3454 شاباً ، منهم 33 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7051 راغب عمل منهم 38 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 255 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 313 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 291 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، ومحضر تراخيص، وإعطاء مهلة لـ 110 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 161 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 156 شكوى مرحلة من شهر يونيو ، وتم بحث 149 شكوى منها، وتبين أن 67 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 82 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 313 منشأة ، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 141 محضراً ، وبحث 118 شكوى عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 79 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 14 أجنبي ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة ، استفاد منها 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ، كما قامت باستخراج 965 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1039 رخصة مزاولة الحرفة .