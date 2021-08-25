فيديو - نتقرب بها إلى الله .. وزير الأوقاف يتحدث عن عبادة جبر الخواطر

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن من أسمى مكارم الأخلاق، قيمة جبر الخواطر، مضيفًا أن سفيان الثورى رضى الله عنه، قال عن جبر الخواطر: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى الله أفضل من جبر الخواطر.
تابع جمعة، فى فيديو من خطبة سابقة، بثه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب اليوم الأربعاء، حديثه عن اسم الله الجبار، فهو الذى يجبر عباده ويغفر لهم.
وتحدث وزير الأوقاف، عن جبر الله تعالى لأم نبى الله موسى، وكذلك لنبى الله إبراهيم وزوجته، فرد للأولى ولدها كى تقر عينها ولا تحزن، ووهب للثانية ولدًا.
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