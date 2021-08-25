/647018/النائبة-هالة-أبو-السعد-تتواصل-مع-مستشار-الرئيس-بشأن-مصابى-فريق-كرة-السرعة-بدسوق

أكدت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ونائبة محافظة كفر الشيخ، تواصلها بالدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية، لإبلاغه بمناشدات الأهالى أولياء أمور مصابي فريق كرة السرعة بدسوق الذين حملوها أمانة نقل مناشداتهم إلى فخامة الرئيس بشمولهم برعايته المباشرة للبطلات المصابات، حيث أنهم يتمنون التدخل السريع وعلاج بناتهم.

دوت الخليج والنائبة هالة أبو السعد

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، حيث أوضحت أن مستشار الرئيس وعد بالاهتمام الشخصي بالموضوع و إتخاذ ما يلزم سريعا، ووعد بالمتابعة والاطلاع على كافة التقارير بشكل شخصي، وأكدت النائبة هالة أبو السعد، على أنها تلقت رسالة تطمأنية من مستشار رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ اللازم بشأن من تعرض لحالة بتر.

مجلس النواب وفريق كرة السرعة بدسوق

ونقلت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، شكر الاهالى الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه معبرة عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.