لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس دور ثاني عبر بوابة التعليم الفني

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس دور ثاني ، الكثير من طلاب الدبلومات الفنية يسعون إلى معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وذلك من خلال الدخول برقم الجلوس للتمكن من الحصول على نتائج الدور الثاني.

دوت الخليج

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس دور ثاني بوابة التعليم الفني

يمكن معرفة نتائج الدبلومات الفنية من خلال زيارة الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تتيح البحث عن النتائج فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال استخدام محرك البحث جوجل، وكتابة نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية.

بعد الدخول إلى الموقع ستجد خانة نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول ويمكن التسجيل وكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وكتابة رقم الجلوس التى تم تدوينه فى امتحانات الفصل الدراسي.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

وخلال الأيام الماضية خاض ما يقرب من 200 ألف طالب على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني من شهادة الدبلومات الفنية، وذلك أيام السبت من شهر أغسطس يوم 14-8، والذين يمثلون وفقًا لإحصائية ذكرتها الوزارة 27.37% من إجمالي الطلاب المسجلين فى الدبلومات الفنية.

الدور الثاني فى الدبلومات الفنية

وقد أشارت الوزارة فى بيان سابق لها أيضًا إحصائية هامة تتعلق بالطلاب الراسبين والذي لا يمكنهم أداء الامتحانات وعددهم بلغ 32 ألف و565 طالب وطالبة بنسبة 4.20%.

وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت لاحق مواعيد تقدم طلال الدبلومات الفنية بتظلمات وذلك فى موعد تم تحديده سابقًا وهو 31 يوليو 2021، واستمرت عملية تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية لمدة أسوعبين.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى نفس البيان التى تمت الإشارة إليه أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية أن يتقدموا لإجراء تظلمات على نتائج الامتحانات، وذلك خلال مدة أسبوع واحد.

وسبق أن كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي على كيفية التظلم على نتيجة الامتحانات مؤكدًا على الشفافية التامة التى تتبعها الوزارة فى هذا الشأن، حيث قام الوزير باستعراض إمكانية التظلم وشفافية النظر فى الإجابات مرة أخرى.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة، جاءت فى ظل تطبيق كامل للاجراءات الصحية والعمل على محافظة مسافات التباعد الاجتماعي، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وحرصًا على عدم انتشار العدوى.