بالأسماء: 8 لاعبين خارج الأهلي في الموسم الجديد

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سلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تقريره الفني الخاص بالفريق واللاعبين خلال الموسم المنقضي، والقائمة التي سترحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيقية الحالية .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي لتحيا مصر تفاصيل التقرير الفني الخاص ببيتسو موسيماني، والذي شمل الإطاحة بـ8 لاعبين لعدم الحاجة لهم في الفريق، خلال الموسم المقبل، وضمت القائمة مفاجآت من العيار الثقيل بشآن بعض الأسماء.

محمد محمود وكريم نيدفيد

وأكد المصدر أن التقرير شمل محمد محمود وكريم نيدفيد ، وأوضح موسيماني في تقريره الذي سلمه لجهاز الكرة، أنه لا يمكنه الاعتماد على لاعبين مصابين من أكثر من عامين، ولابد أن يشاهدهما في الملعب قبل الاعتماد عليهما في الموسم المقبل.

ناصر ماهر و”بيكهام”

كما طلب موسيماني رحيل الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان «بيكهام»، بسبب عدم الحاجة لهما في الفريق وعدم الإعتماد عليهم أغلب فترات الموسم .

مروان محسم ووالتر بواليا

وطلب الجنوب أفريقي رحيل مروان محسن، بسبب تراجع مستواه وسوء الحظ الذي يلازمه منذ توليه المسؤولية الفنية، والأمر ذاته مع والتر بواليا؛ إذ أكد المدير الفني في تقريره أن بواليا لا يمكن الاعتماد عليه في خط الهجوم، وفشل في إثبات مستواه مع الفريق في أكثر من مباراة.

جونيور أجايي

وأبلغ موسيماني الإدارة بعدم حاجته للنيجيري جونيور أجايي؛ بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، كما طلب بيعه أو إعارته لأي ناد أخر لعدم الإستفادم منه .

“كهربا”أو صلاح محسن

وطلب موسيماني في تقريره رحيل أحد ثنائي الفريق محمود عبدالمنعم كهربا أو صلاح محسن، مشددًا على أنه لا يمكن أن يبقى الثنائي معه في الموسم الجديد، ولا بد من رحيل أحدهما.

اشارت صحف جنوب أفريقيا الصادرة اليوم الأربعاء مساحات واسعة للحديث عن خسارة مواطنهم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لقب الدورى العام لصالح غريمه الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة من نهاية المسابقة المحلية.

وعنونت صحيفة Idiski times بيتسو يغيب عن اللقب، وقالت: "فشل الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فى الدفاع عن لقب الدورى المصرى الممتاز مساء الثلاثاء".

انتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي، 3/3، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الجونة

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

الهجوم: عمر السعيد

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.