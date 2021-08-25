انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 25 اغسطس 2021 تحديث يومي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجل اليوم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 25 أغسطس 2021، استقرارا ملحوظاً على أسعار ختام الأمس الثلاثاء، بعد أن تلقي موجة من الصعود مقابل نظيره الجنيه المصري في شبكات فروع عدد من البنوك الاستثمارية الحكومية والخاصة، وذلك وفقاً لآخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول الوقتية على أسعار العملات بالمصارف، حيث قد سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.368 جنيه للشراء، وسعر 18.489 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل في نهاية تعاملات الأمس اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر 18.33 جنيه للشراء، وسعر 18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجل من ناحية أخرى سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكات فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه سعر البيع.

في بنك الإسكندرية

سجل ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأوروبي بنحو 4 قروش للشراء والبيع أمام في بنك الإسكندرية، ليصل إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس

كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه تحديث يومي فى بنك قناة السويس إلى مستوى 18.37 جنيه للشراء، ووصل إلى 18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي cib عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.