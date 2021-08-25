انت الان تتابع تفاصيل خبر يمكنك الآن الاستعلام على مخالفات المرور لعام2021 باستخدام رقم اللوحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن الاستعلام عن مخالفات المرور الآن أختلف اختلافاً جزرياً عن السنوات السابقة حيث كان المواطن يذهب إلى منشأة المرور ليحصل على معلومات عن المخالفات المرورية المستحقة عليه أو حتى دفع قيمة هذه المخالفات لكن في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أصبح من الضروري تطوير هذه المنظومة، وبالفعل قامت الحكومة بمجهود عظيم للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع التجمعات أمام وداخل أي منشأة سواء كانت حكومية أو خاصة، بتحويل المنظومة القديمة إلى منظومة رقمية حيث يتمكن المواطن من الحصول على أي معلومات حول الاستعلام على مخالفات المرور من المنزل.

الاستعلام على مخالفات المرور 2021 م

موقع النيابة العامة لخدمات المرور يوفر العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أهمها خدمة الاستعلام على مخالفات المرور التي استفاد منها أصحاب السيارات، ووفرت الكثير من المجهود، والوقت المبذول في ذلك، وللاستعلام بطريقة سهلة يجب اتباع الخطوات التالية:-

يجب البحث عن الموقع الرسمي لخدمات المرور النيابة العامة، والدخول عليه. سوف تظهر صفحة بها الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة مثل الاستعلامات، والتصالح الفوري، والدفع، والتظلمات، وخدمة متابعة الطلبات. سيتم الضغط على أيقونة استمرار المتواجدة أسفل كلمة الاستعلامات. سيظهر اختيارين وهما مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة. سيتم الضغط على أيقونة استمرار المتواجدة أسفل جملة مخالفات رخص المركبات. سيقوم المواطن بكتابة رقم الرخصة بالحروف والأرقام بكل دقة، وبطريقة صحيحة، ثم الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات. ستظهر كافة المخالفات المستحقة على المواطن، وبعدها يتم الضغط على أيقونة طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات. بعد ذلك سيقوم المواطن بكتابة القم القومي الخاص به، بالإضافة إلى رقم المحمول الخاص به حتى يستقبل عليه الرسالة النصية الخاصة بتسجيل المخالفات. ستظهر صفحة جديدة بها الشروط والأحكام، سيتم الضغط على أيقونة موافق. وبعد ذلك ينبغي على المواطن كتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة. اخر خطوة يجب على المواطن اختيار طريقة شداد قيمة المخالفات، إما إلكترونياً، أو بالبطاقة الائتمانية، أو يمكن دفع نقدية عند الاستلام، ويمكن أيضاً الشحن عن طريق فوري، ولكن بشروط، أولاً ادخال رقم الهاتف الخاص بك، والرقم القومي، ورقم لوحة السيارة من غير الحروف، ثانياً الشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات الكلية المستحقة عليك. وبذلك ستتمكن من استلام شهادة المخالفات من المنزل بعد 4 أيام فقط.

خطوات دفع مخالفات المرور 2021