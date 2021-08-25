موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 وآخر أخبار الطيران السعودي الدولي

أصبحت من أكثر المواضيع بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي، من كل المهتمين بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية (موعد فتح الطيران السعودي الدولي)، و(موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية)، وكذلك كل ما يخص الدول المسموح لها، والمحظورة من السفر للعمرة، حيث يتسعلم الكثيرون عن آخر المعلومات عن هذا الأمر تحديداً لما انتشر في البلاد من وباء منع الراغبين في إقامة مناسك العمرة منذ عاميين كاملين، وفيما يتعلق بالشأن المصري السعودي، فقد تم منذ شهر فبراير الماضي حظر الوافدين المصريين لأراضي المملكة العربية السعودية من القدوم إليها، وسوف نستعرض لحضراتكم في هذه المقالة الموعد المقرر لفتح الطيران المصري السعودي.

آخر أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لفتح باب الطيران المصري السعودي، ولا تزال مصر من الدول المحظورة من السفر لأراضي المملكة، والتي تعد من الـ 22 دولة أجنبية وعربية التي تم حظرهم بسبب تداعيات الأزمة الصحية من انتشار الأوبئة عالمياً في الفترة الأخيرة، والذي أجبر العديد من الدول على ايقاف العديد من نشاطاتهم التجارية، والتي تستدعي السفر، مما أثر على حركة التجارة العالمية منذ بداية الجائحة.

الموعد النهائي لفتح الطيران بين مصر والسعودية

بعد الموجة الجديدة من الجائحة العالمية والتي تسببت في إيقاف حركة الطيران الدولية، فقد أصبح أمر فتح باب الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية هو أمر أكثر صعوبة، وجاء ذلك وفت تصريحات رسمية من وزارة الصحة المصرية بخطورة الموقف منذ بداية الموجة الرابعة منه بمصر.

أسماء الدول الممنوعة من العمرة لعام 2021

قد وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية قائمة جديدة بأسماء الدول المحظورة من السفر لأداء العمرة بها، وهم ثلاثة وثلاثون دولة عربية وأجنبية، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، مصر، سويسرا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، السويد، الأرجنتين، وألمانيا، إندونسيا، والبرازيل، واليابان، تركيا، والهند، والصين، وكذلك غينيا، وليبريا، وإيران، وباكستان، وإيران، والبرتغال، وأيرلندا، وأرمنيا، والجبل الأسود، والإمارات العربية المتحدة، مقدونيا، لبنان، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرها من الدول العربية والأجنبية، والتي تنتظر فتح باب الطيران.