لجنة مكافحة كورونا تؤكد: كل التطعيمات أثبتت فاعليتها ضد تحور الفيروس

ال الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن علاج المصابين بفيروس كورونا من خلال الأجسام المضادة مكلف جدا، ولكن الوزارة توفره لأى مصاب ويقدم مجانا، موضحًا أن هذا العلاج غير متوفر إلا عن طريق وزارة الصحة وتحت إشراف الطبيب بعد التوقيع على إقرار.

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن جميع التطعيمات المتواجدة حاليا أثبت فاعليتها ضد تحور فيروس كورونا، موضحا أن متحور دلتا بلس ليس الأشد شراسة ولكن الأسرع انتشارا، متابعا: "دلتا بلس يصيب من تلقى تطعيما ولم يُفعل التطعيم بجسده، ومن أصيب قبل ذلك بكورونا وتعافى منه".

وتابع الدكتور محمد النادى، أن الدولة تعمل على توفير للقاحات للمواطنين، ويجب التزام المواطنين فى تلقى التطعيم والبعد عن الشائعات حتى نحمى أنفسنا من الموجه الرابعة من فيروس كورونا.