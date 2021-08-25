زيزو يسجل هدف تقدم الزمالك على الإنتاج فى الدقيقة 7.. فيديو

أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من.. محمد عصام الغندور فى حراسة المرمى فى الدفاع.. محمد تاحا، إسلام جابر، بازوكا، علاء سلامة فى الوسط.. غنام محمد، حميد ماو، حسن ياسين، محمد سوستا فى الهجوم.. مامادو نياس ومصطفى البدرى ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

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