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الشناوي خارج التشكيل .. علي لطفي لحراسة المرمي وصلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام الجونة

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز.

 

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين ‏الشحات. خط الهجوم: صلاح محسن.‏

 

ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ‏ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام. 

 

وخرج الشناوي من تشكيل الأهلي بسبب ألام المعدة التى طاردته قبل اللقاء بساعات قليلة.

 

وتضم قائمة الفريق لمباراة الجونة، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

 

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

 

 

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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