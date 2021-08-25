الشناوي خارج التشكيل .. علي لطفي لحراسة المرمي وصلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام الجونة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد خالد بشارة في الغردقة ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - حسين الشحات. خط الهجوم: صلاح محسن.
ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شوبير ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمد شريف وسعد سمير ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام.
وخرج الشناوي من تشكيل الأهلي بسبب ألام المعدة التى طاردته قبل اللقاء بساعات قليلة.
وتضم قائمة الفريق لمباراة الجونة، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
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