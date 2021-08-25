واكتمل المثلث .. وادي دجلة يلحق بأسوان والإنتاج الحربي في الهبوط لدوري الدرجة الثانية

انضم فريق وادي دجلة رسميا لفرق الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن تعادل مع سيراميكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يصل فريق وادي دجلة يصل للنقطة 29 قبل جولة وحيدة من نهاية مسابقة الدوري، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البنك الأهلي وصل إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويُكمل الغزلان مثلث الهبوط بعد الإنتاج الحربي وأسوان.

وقد تجمد رصيد دجلة عند 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورغم محاولات دجلة في الشوط الثاني وسيطرته التامة على المباراة، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى عامر عامر، وألغى الحكم هدف لدجلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بسبب التسلل، ولم ينجح لاعبي دجلة في تحقيق الفوز وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.