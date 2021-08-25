أبو الغيط يعرب عن أسفه لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب...

أعرب أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب اعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، و دعا البلدين الى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.
وقال مصدر مسئول فى الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان فى منظومة العمل العربى المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.
وكان وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أعلن أن بلاده قررت قطع علاقتها مع المغرب بداية من اليوم.
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