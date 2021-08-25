وزيرة التضامن: ”حياة كريمة” هدفها وقف توريث الفقر للأجيال القادمة 

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هدفها وقف توريث الفقر للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى بحياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم، ولذلك هو من وجه برفع مخصصات المبادرة من 10 مليار إلى 700 مليار جنيه.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك 20 وزارة تشترك في المشروع القومى "حياة كريمة"، من أجل تطوير القرى المصرية ورفع وعى المواطن المصرى وإحداث تغيير ملموس في حياته، ورفع مستوى معيشته، وتابعت:" الفقر يزيد من معدلات الأمية ونعمل على وقف توريث الفقر للأجيال القادمة".

وشددت الوزيرة على أن الرئيس السيسى، لدية طموح عالية جداً في الأرتقاء بمستوى المصريين وبناء حاضر واعد لهم ومستقبل قوى.