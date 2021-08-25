مكرم: القيادة السياسية تهتم بتوفير بدائل آمنة للهجرة للشباب

جدة - نرمين السيد - وعقدت وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية مع الشباب المصريين الدارسين فى الخارج عبر تطبيق "زووم"، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين فى الخارج التى أطلقتها وزارة الهجرة فى يناير الماضى، وفى إطار أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE».

وقالت مكرم، إن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تجمع أبناءنا الدارسين فى الخارج ومسؤولى الدولة لنقل الخبرات إلى أبنائنا بالخارج، مؤكدة أن هذا اللقاء للاستفادة من رحلة الدكتورة هالة السعيد، بداية من الاجتهاد فى دراستها ومرورا بالتحاقها بهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتهاء بما حققته من نجاحات خلال توليها حقيبة وزارة التخطيط، منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن، واطلاع شباب التدريس على التطورات التى حدثت فى مصر خلال الأعوام الماضية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتوفير بدائل آمنة للهجرة، بالتدريب والتأهيل ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بجانب تنفيذ زيارات إلى المشروعات القومية والمدن الجديدة ليشاهدوا بأنفسهم ما يحدث فى مصر من طفرة حضارية.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة لشباب الدارسين من أعضاء مركز الحوار إلى المركز المصرى الألمانى للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بجانب التنسيق مع وزارة التخطيط لتضمين النشرة الشهرية - التى يصدرها المركز للطلاب الدارسين بالخارج- جزءا اقتصاديا متعلقا بنجاحات الدولة المصرية والمؤشرات المختلفة، للرد على ما يثار من إشاعات وتعريفهم بمنجزات مصر.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التى تقوم بتنفيذها والمتمثلة فى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، والمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، ومشروع رواد 2030، والتقرير الوطنى الطوعى، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وجائزة مصر للتميز الحكومى، ومبادرة سفراء التنمية المستدامة، وتقرير التنمية البشرية.

وسلطت السعيد الضوء على التجربة التنموية لمصر فى الأعوام الأخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تم إطلاقها عام 2016 وأبرز إجراءاته والمتمثلة فى حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وضبط السياسة المالية والنقدية، والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق مصر السيادى، والتوسع فى استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما نتج عنه تحسن ملحوظ فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية فى عام 2019.

وأشارت إلى نجاح مصر فى مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص (100) مليار جنيه (2%) من الناتج المحلى لتمويل خطة الاستجابة الشاملة؛ التى توازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادى، وتم التحرك على 3 محاور رئيسية الأول منها هو ( التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن من خلال دعم العمالة غير المنتظمة عبر منح شهرية، وزيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة حد الإعفاء الضريبى وتيسير التعاملات البنكية).

وأوضحت أن المحور الثانى لمساندة القطاعات المتضررة، من خلال خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة المديونيات، وتأجيل مدفوعات الضرائب، وتوفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة، والمحور الثالث بإعادة ترتيب الأولويات فى الخطط التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات الأولوية التنمية البشرية، والتحول الرقمى، وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقد تم إطلاقه فى 27 أبريل الماضى، ويستهدف بالأساس القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم فى تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، وزيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأضافت أن المحور الأساسى للبرنامج يتمثل فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمسة محاور فرعية هى تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهنى، الاستثمار فى رأس المال البشرى، الشمول المالى وإتاحة التمويل، كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.

وأشارت السعيد إلى تحديات سوق العمل العالمى والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة فى المستقبل هى الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة، الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعى، الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية، وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل فى المهارات الرقمية والتقنية والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى، مهارات البحث والتطوير، مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم، مهارات التفكير المنطقى، والتفكير النقدى، فضلا عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.

واختتمت الحلقة النقاشية بالرد على أسئلة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحصيل العلوم والخبرات لنقلها إلى الوطن، وليساهموا فى النهضة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، موجهين التحية إلى كل مؤسسات الدولة، والتعاون البناء لنهضة الوطن، كما ثمنوا التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لمنحهم الفرصة لتبادل الخبرات خلال التدريب بعدد من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة التخطيط.