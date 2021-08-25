نائبة مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب تزور صندوق تكريم الشهداء

جدة - نرمين السيد - تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصندوق تكريم الشهداء، حيث قامت النائبة هيام فاروق بالتنسيق مـــع اللواء أحـمـد الأشعـل المدير التنفيذى للصندوق، لتلبية مطلب أسرة الشهيد لوقا نجاتى – وهو أحد شهداء العملية الإرهابية بليبيا عام 2015، لتذليل العقبات أمام انضمام الشهيد لوقا إلى صندوق تكريم الشهداء، وتم ترتيب لقاء للأسرة مع السادة المسؤولين بصندوق تكريم الشهداء.

وتم استقبال أسرة الشهيد لوقا نجاتى، وذلك بحضور النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء عمار فاروق رئيس الإدارة المركزية للدعم والرعاية الاجتماعية بصندوق تكريم الشهداء، والقس أبيفانيوس كاهن بكنيسة الشهداء بقرية العور.

وتم الترحيب بأسرة الشهيد لوقا نجاتى، والاستماع إلى كافة تساؤلاتهم والرد عليها ، وطمأنتهم من أن وزارة التضامن الاجتماعى ستقوم بإدراج المذكور بالقرار الوزارى الجديد الذى سيتم اعتماده من دولة رئيس الوزراء ليصبح من المستفيدين من الصندوق، والذى بمقتضاه يحق لأسرته الحصول على كافة الامتيازات والحقوق التى يقدمها الصندوق.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدور العظيم الذى يقوم به صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توفير كل سبل الرعاية لأسر شهدائنا.

تجدر الإشارة الى أنه تم إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بالقانون رقم 16لسنة 2018.

ويتولى الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم وعلى الأخص ما يأتى:

- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وكذلك القطاع الخاص

- تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب

- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة انواعها بتخفيض قيمته 50%

- توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها، وكذا الدخول المجانى لكل المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

وجار إصدار بطاقة تكريم شهيد للمستحقين من أسرة الشهيد لتسهيل حصولهم على متطلباتهم الحياتية.

ويعتزم الصندوق أن يصل للمستحقين حقوقهم أيا كان موقعهم الجغرافى فى مصر دون تكبد عناء السفر، كما أن هناك المزيد من المبادرات التى يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، ومـنــها مبادرة " دراجتك صحتك "، والتى تتم بالتعاون بين الصندوق ووزارة الشباب والرياضة، للراغبين من أسر الشهداء والضحايا والمصابين "بواقع دراجة واحدة لكل أسرة"، على أن يتحمل الصندوق نسبة 50%من سعر الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدين الـ50%؜ الأخرى.