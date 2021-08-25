/646897/استغاثة-صادمة-للحكومة-من-بنات-دار-ضيافة-المكفوفات-بمدينة-نصر-عايزين-يطردونا-ويسيبونا-في-الشارع

بالدموع والبكاء وجهت منة محمد عبدالربع عبدالغني ، مقيمة بدار الضيافة للكفيفات إستغاثة عاجلة من داخل الدار نظرا لما تعانيه من معاملة سيئة ومحاولة إرغامها على الخروج من المكان على الرغم من عدم إمتلاكها مأوى أخر، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وقالت منة محمد : " أنا بتعرض لضغوط منذ عام كامل للرحيل عن الدار، المتواجد في مدينة نصر، وأبلغت وزارة التضامن ومجلس الوزراء وفي العديد من المناسبات أبلغ المسئولين القائمين على الدار بعددم التعرض للفتيات".

استغاثة صادمة للحكومة من بنات دار ضيافة المكفوفات بمدينة نصر «عايزين يطردونا ويسيبونا في الشارع»

وواصلت: " إحنا الفترة الأخيرة وقعت علينا رقابة وكأننا مجرمين، وفي الوقت الحالي يقومون بتهديد أهلي من أجل خروجي من الدار ، وأنا بنت لأم مشلولة وغير قادرة على رعايتي، وأتهموني أنني " مش متربية" وأنا حاصلة على أتنين بكالوريس منهم إعلام القاهرة".

إستغاثة من فتاة بدار المكفوفات: مسئولين الدار حاجزني في غرفتي بدون طعام وشراب

وأضافت: " الورق المتواجد معهم لرحيلنا هي أوراق صورية وليست من الوزارة وتابعة لمركز النور والأمل ، ولايوجد علم بها في الوزراة ورئاسة الوزراء، وقاموا بكسر الباب الخاص بغرفتي".

إستغاثة من فتاة داخل دار المكفوفات

وأستكملت: "حملوا متعلقاتي الشخصية بصورة فردية وبغير معرفة مني وبدون إرادتي، وأرسلوا أحد البوابين لكسر الباب ، وأبلغتهم أنني غير راضية عن كل مايحدث من معاملة سيئة ونفس الأمر مع أحد زميلاتي في الدور الأول".

وزادت: " أنا حاليا محبوسة في غرفتي ، وغير قادرة على الخروج من الغرفة، وليس معي أي طعام أو مياه، ولولا " كسر الأوكرة" لتتم إخراجي من الغرفة، وحاليا داخل الغرفة غير قادرة على الخروج".

وأختتمت: " أنا ليا 12 سنة موجودة في المكان، ولست أدري سبب رغبتهم في الخروج حاليا، وبناشد المسئوليين بسرعة التحرك لإنقاذنا من هذا المكان، وأبلغتهم أنهم ملوك رحمة ولا يجوز ذلك".