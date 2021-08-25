أهم المعلومات عن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

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المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021، والتى يرتقبها أولياء الأمور والطلاب الراغبين التقديم فى الكليات المختلفة.

دوت الخليج

نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

وجاءت معظم النسب المئوية لعدد كبير من الطلاب على مستوى الجمهورية فى منحى متوسط، وهذا مؤشر يعكس إمكانية إنخفاض النسب المئوية للطلاب بشأن التقديم فى الجامعات والمعاهد الحكومية.

نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

أيضًا ويتطلع الكثير من المواططنين إلى معرفة النسب المئوية التى على أساسها يمكن الأنضمام إلى القطاع الخاص والحكومي، وذلك بعد إعلان النتائج من خلال وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

بعد رصد النتيجة.. ترقب الطلاب لنتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021

امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت فى إطار تطبيق حاسم لكل الإجراءات الاحترازية، حيث أدى الطلاب الامتحانات وهم ملتزمين بارتداء الكمامات والعمل على تحقيق الاجتماعي، وذلك تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما تم الإشارة إليه من قبل وزير التربية والتعليم فإنه قد جرى توقيع أقسى العقوبات على الطلاب الذين قاموا بتسريب عدد من الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش الإلكتروني، حيث تم حرمانهم من استكمال الامتحانات وإعادة السنة الدراسية من جديد.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالى فى حديث للدكتور ماجد نجم لإحدى القنوات التليفزيونية، خلال مداخلة هاتفية له حيث أكد أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة سوف تظهر بعد الإعلان الكامل عن نتائج التنسيق فى المرحلة الأولى.

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وكانت عدد من الكليات قد استقبلت الطلاب خلال الأيام الماضية حيث جرى تقديم كافة البيانات الخاصة بالطلاب للتقديم فى الكليات وهو ما حدث فى كليات الهندسة فى معظم محافظات الجمهورية.

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ومن المرتقب أن يرصد دوت الخليج خلال الأيام المقبلة نتائج تنسيق المرحلة الثانية لدخول الطلاب الناجحين الجامعات.