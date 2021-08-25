/646873/التعليم-ترد-على-أكاذيب-تصحيح-الثانوية-العامة-بفيلم-وثائقي-لرحلة-التصحيح-من-البداية-للنهاية--شاهد

نشرت وزارة التربية والتعليم فيلما وثائقيا عبر صفحة الوزارة الرسمية وذلك رداً على تساؤلات كثيرة بخصوص عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، ولطمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب بخصوص آليات التصحيح الإلكتروني.

دوت الخليج وجاء هذا الفيلم القصير لبيان رحلة الأوراق الامتحانية وماذا يحدث بها منذ استلامها بالمركز القومي للامتحانات حتى إدخال الدرجات على قاعدة البيانات. لمشاهدة الفيديو اضغط على هذا الرابط https://fb.watch/7ACNedlAh0/ ويتضمن الفيلم القصير لقاءاً هاماً بين د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الاسئلة وآليات تصحيح الامتحانات.

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