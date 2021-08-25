اعرف موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

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المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021.. ينتظر العديد من المواطنين بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث تصدرت نسب البحث عن تنسيق الثانوية العامة ، وذلك بعد تحديد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، مدة انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 للمرحلة الأولى.

دوت الخليج

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

هذا ويتم اعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021، بعد اعلان نتيجة المرحلة الاولى المرحلة الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي ، حيث ستضم المرحلة الثانية الكليات الباقية من المرحلة الاولى.

اعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021

ووفقا لما حددته وزارة التعليم العالي ، سيكون الحد الأدنى لكافة الشعب بالمرحلة الثانية 118 280 طالب وطالبة بحد أدنى 88.41% لطلاب الشعبة العلمية و80% لطلاب الشهبة الهندسية و65.7% لطلاب الشعبة الأدبية

هذا وكشف عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماجد نجم عن الموعد المقرر فيه انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021، خلال مداخلة هاتفيه على قناة دي ام سي، مضيفا أن المرحلة الاولى مقرر لها ان تنتهي يوم الاربعاء المقبل.