كل ماتريد معرفته عن نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ٢٠٢١

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يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي، وذلك مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوية ٢٠٢١

ووفقًا لما أشارت إلية وزارة التربية والتعليم فى بيان لها فإن نتيجة تنسيق الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه قريبًا ومباشرة من وزارة التربية والتعليم نفسها، مؤكدة على ضرورة عدم الالتفات إلى الصفحات التى تروج الكثير من الشائعات حول نتائج التنسيق.

دوت الخليج يرصد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

وسيتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، والتقديم هذا العام إلكترونيًا بدلًا من التقديم ورقيًا وهو ما كان يسبب فى أوقات سابقة حالى من الزحام، وذلك تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذى يؤثر على الصحة بشكل كبير.

هذا وتأتى خطة وزارة التربية والتعليم التقديم لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا فى ظل إرادة الدولة المصرية ميكنة العديد من الوسائل التى كانت تأخذ فى وقت سابق منحى آخر.

كيفية التقديم فى الصف الأول الثانوي

ويمكن للطلاب الراغبين فى التقديم لملء الرغبات والتسجيل للتقديم فى الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث ستجد خانة تنسيق المدارس الثانوية، رابط التقديم وملء الرغبات الخاصة بك، وهو أمر يسير يمكن القيام به من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن هناك عدد من المحافظات تم الكشف عن نتيجة قبول حدها الأدنى، حيث أن محافظة سوهاج على سبيل المثال يأتى حدها الأدنى عند 248 درجة، ومحافظة أسوان 245 درجة، ومطروح وبورسعيد والسويس عند 220 درجة.

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وونشر بالتفصيل فى التقرير التالى أبرز الأرقام الخاصة بالحد الأدنى للتقديم فى الثانوية العامة، وهى كالتالى:- - الحدد الأدنى للقبول فى محافظة الإسكندرية 240 درجة - دمياط وأسيوط وبني سويف 240 درجة - الجيزة 218 درجة

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد أختتمت منذ أسابيع ماضية والتى جرت فى ظل تطبيق كبير لكافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ذهب الطلاب إلى الامتحانات مرتدين الكمامة ومحافظين على مسافات التباعد.