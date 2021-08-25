اقرأ الآن.. آخر أخبار صندوق دوت الخليج 24-8-2021

صندوق دوت الخليج، لا يتوقف عن تقديم كافة الخدمات والدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذلك منذ مرحلة التأسيس، كما أنه يشارك وبصفة قوية فى الأعمال الاقتصادية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى أبرز المشاريع التى نفذها صندوق دوت الخليج

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خلال السنوات الماضية حقق صندوق دوت الخليج، العديد من المشاريع التنموية التى من شأنها المساهمة إلى جانب القطاع العام فى تحقيق نمو إيجابي فى الاقتصاد المصري.

صندوق دوت الخليج يدعم الفئات الأكثر احتياجًا

تأسيس صندوق دوت الخليج كان عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تبرع خلالها بنصف ثروته وذلك لتحقيق الغاية الأسمى وهى المساعدة فى فك كرب الكثير من المواطنين والسيدات القابعات داخل السجون بسبب الديون، وتلى ذلك إقبال الكثير من رجال الأعمال على تقديم الدعم المالى اللازم وجههة إلى الصندوق من أجل المساهمة فى زيادة ميزانيته التى تخصص لدعم المشاريع التنموية وتحقيق أكبر قدر إيجابي فى المشاريع القائمة.

وكان لصندوق دوت الخليج العديد من الإيجابيات فى تحقيق الاستفادة المرادة من دعم الأسر المتوسطة والفقيرة وذلك خلال الفترات الصعبة التى مرت بها مصر، مثل جائحة كورونا حيث خصص الصندوق العديد من المبالغ المالية لصالح تلك الفئات وذلك دعمًا لهم لتأثر أعمالهم بتفشي وباء كورونا.

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هذا وسبق أن أطلق صندوق دوت الخليج العديد من المبادرات التى من شأنها دعم الأسر الفقيرة والمتوسطة، مثل مبادرة "دكان الفرحة" التى كانت تستهدف إعانة الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تم تحصيص العديد من الأجهزة الإلكترونية لهم.

ومؤخرًا أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أنه تم إلاق قافلة " أبواب الخير" 5 بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وذلك بالتعاون مع صندوق دوت الخليج، والمجتمع المدني.

وفى حديثه على إحدى الفضائيات أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، أن الدولة تسعى فى الوقت الحالى إلى رفع مكافأة النبوع والقرى فى كل المحافظات، وذلك لعمل حصر الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.