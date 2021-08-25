/647005/أمام-العدالة-طلب-رد-قاضي-محاكمة-زياد-العليمي-ومحاكمة-سعاد-الخولي-بتهمة-الكسب-غير-المشروع

تنظر محاكمات اليوم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها «محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة ومحاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع و محاكمة الهارب محمد علي».

دوت الخليج يرصد تفاصيل التالية تفاصيل محاكمات اليوم

اليوم.. نظر طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة جنوب القاهرة، طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة طلب الرد، بحسب المحامي أحمد فوزي، دفاع المتهمين.

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي.

محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر”

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

النطق بالحكم في قضية مقتل طالب طب ثأرا بالمنيا

تنظر محكمة جنايات المنيا، للنطق بالحكم في قضية مقتل طالب طب المنيا، على يد 4 متهمين ثأرًا، في 18 يوليو 2020، بمركز سمالوط.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت في 29 يونيو الماضي، أوراق «أحمد. م. ج»، أحد المتهمين الأربعة، إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا.