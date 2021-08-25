/646995/صحف-جنوب-أفريقيا-تكشف-موقف-موسيماني-مع-الأهلي

اشارت صحف جنوب أفريقيا الصادرة اليوم الأربعاء مساحات واسعة للحديث عن خسارة مواطنهم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لقب الدورى العام لصالح غريمه الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة من نهاية المسابقة المحلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعنونت صحيفة Idiski times بيتسو يغيب عن اللقب، وقالت: "فشل الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فى الدفاع عن لقب الدورى المصرى الممتاز مساء الثلاثاء".

انتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي، 3/3، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الجونة

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

الهجوم: عمر السعيد

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.