/646993/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ولبنان-فى-كأس-العرب-للسيدات

يلتقى منتخب مصر السيدات مع نظيره منتخب لبنان الجمعة القادمة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للسيدات.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويستضيف ملعب الشرطة بطولة كأس العرب للسيدات في نسختها الثالثة بالقاهرة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

ويقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى إلي جانب منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان.

وتغلب منتخب مصر أمس الثلاثاء على منتخب السودان بنتيجة 10-0 فى افتتاح البطولة العربية للسيدات .

وسيواجه منتخب مصر للسيدات منتخب تونس يوم ٣٠ أغسطس فى تمام الساعة الخامسة مساء.

بينما شملت المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

يذكر ان النسخة الأولى من البطولة كانت في الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب،و أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

حقق منتخب مصر للسيدات، فوزًا ساحقًا على حساب السودان بنتيجة (10-0) مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشرطة بالقاهرة، في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات، وهي مصر والأردن وتونس والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر.

وسجل أهداف منتخب مصر للسيدات، نادين غازي "سوبر هاتريك" إلي جانب اللاعبات أسماء جمعة ونهى صادق ومنار سالم وسمر الزيات وسامية آدم وسلوى المتولي.

ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفني محمد كمال، رصيده إلى 3 نقاط بهذا الفوز الساحق قبل اللقاء الذي يجمع بين منتخبي تونس ولبنان مساء اليوم الثلاثاء على نفس الملعب.

وكان منتخب مصر قد أعلن غياب أبرز لاعبات الفريق، وهي سارة عصام نجمة ستوك سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

مصر تُتوج ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة تحت 15 سنة

تُوج المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بلقب بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.